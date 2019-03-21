TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 356 personel alımı için ilana çıkacak. Yapılan açıklamada 86 tren teşkil işçisi, 42 demir yolu bakım onarım makinesi operatörü, 188 demir yolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere 356 işçi alınacağı belirtildi. Başvuranlarda KPSS şartı aranmıyor. Söz konusu ilanlar 9 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla yayınlanacak.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

TCDD tarafından yayınlanan ilanda adaylarda aranacak şartlar şöyle sıralandı:

- Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen iş gücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

- Adaylarda, erkek olma şartı aranmaktadır

- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır

- Adayların, İŞKUR'da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim durumu ve bölümünden mezun olması gerekmektedir

- İŞKUR'da ortaöğrenim düzeyinde ilan edilen iş gücü talebi kapsamında işe başlayıp, işe başladıktan sonra söz konusu iş gücü talebinin İŞKUR'da ilan edildiği son başvuru tarihi

itibariyle ön lisans veya lisans mezunu olduğu tespit edilenlerin iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince fesh edilecektir.

- İş gücü talebimiz ülke düzeyinde yayınlanacaktır.

- İş gücü taleplerimizde KPSS şartı bulunmamaktadır.

TCDD'NİN YAYINLADIĞI İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

