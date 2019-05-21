Tcg Alanya Savaş Gemisi Ziyarete Açıldı

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Deniz Kurdu Tatbikatı" kapsamında Bartın'a gelen TCG Alanya mayın arama savaş gemisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Bartın Deniz Komutanlığı'na demirleyen savaş gemisine gelen vatandaşlara personel rehberlik ediyor.Gemi personel tarafından ziyaretçilere, geminin teknik bilgisi ve hareket kabiliyeti hakkında bilgilendirilmeler yapılıyor.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemi 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.Öte yandan gemi komutanı Deniz Yarbay Ömür Taşçı, Bartın Valisi Sinan Güner ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı makamında ziyaret etti.