Tcg Enez Ziyarete Açıldı

Kaynak: İHA

Tatbikat için Çanakkale'de iskeleye bağlanan 'TCG Enez' gemisi halkın ziyaretine açıldı.Mayın avlama gemisi 'TCG Enez', 'Mavi Vatan-19' tatbikatının ardından Çanakkale'ye limanına bağladı.'TCG Enez' gemisi, bugün sabah saatlerinde halkın ziyaretine açıldı. 8 Mart tarihine kadar ziyarete açık olan 'TCG Enez' gemisine vatandaşların ilgisi büyük oldu. 'TCG Enez' gemisi, bugün ve yarın 10: 00-12: 00 ile 14: 00-18: 00 saatleri arasında Çanakkale şehir iskelesinde ziyaret edilebilecek. - ÇANAKKALE