Tcg Gökçeada Fırkateyni Port Sudan'da

- TCG Gökçeada
Fırkateyni'nin Port Sudan
Liman'ına gelişi TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye
ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve iş birliği bağları kapsamında Port Sudan'a geldi. Pakistan
'ın ev sahipliğinde, 46 ülke Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Arap Denizi ve Hint Okyanusu'nda 8-12 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen AMAN-2019 Deniz Tatbikatı'na katılan TCG Gökçeada Fırkateyni, Türkiye'ye dönüş yolunda Port Sudan Limanı'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Fırkateyni, Hartum
Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Muhabere Albay Murat İsen, Sudan Deniz Kuvvetlerinden En-Nair Filo Komutanı Kurmay Albay İbrahim Hammad, Hasab er-Rasul Deniz Astsubay Okul Komutanı Kurmay Albay Eş-Şibli Abdulbaki ve diğer subaylar karşıladı.
Türkiye, Gökçeada, Sudan, Güncel
Kaynak: AA