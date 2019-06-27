TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova
Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya
'ya liman ziyaretinde bulundu. Liman'da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya'nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü. - ANKARA