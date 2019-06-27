27.06.2019 16:05
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TCG Gökova Fırkateynine Almanya'da yoğun ilgi

TCG Gökova Fırkateynine Almanya

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya'ya liman ziyaretinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 görevi kapsamında Almanya 'ya liman ziyaretinde bulundu. Liman'da kaldığı süre içerisinde ziyarete açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 1 (SNMG-1) görevi kapsamında Almanya'nın Kiel şehrinde bulunan bir limana ziyarette bulundu. Ziyaret süresi boyunca halkın ziyaretine açık olan TCG Gökova yoğun ilgi gördü. - ANKARA
Kaynak: İHA
Almanya , Gökova , Güncel

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