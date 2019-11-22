Haberler » Güncel » TCG Yavuz Ordu'ya geliyor - Haber

TCG Yavuz Ordu'ya geliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yavuz (F-244) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı(KUH) kapsamında, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.

22.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:50TCG Yavuz Ordu'ya geliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yavuz (F-244) Gemisi, Uyum Harekatı(KUH) kapsamında, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Limanı'nı ziyaret edecek.
27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 09.00 sularında Ordu önlerine demir atacak olan TCG YAVUZ (F-244) Gemisi, 3 gün boyunca Ordu'da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yavuz (F-244) Gemisi, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da demir alarak, Ordu'dan ayrılacak.
TCG Yavuz'un Ordu programının ilk gününde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilecek. Gemi Komutanının Ordu Valisini, Garnizon Komutanını ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaretinin ardından iade ziyaretleri yapılacak. Gemide protokol, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla öğle yemeği programının ardından gemi halkın ziyaretine açılacak.
TCG Yavuz Gemisi 28 Kasım Perşembe ve 29 Kasım Cuma günleri de halkın ziyaretine açık olacak. Gemi, 30 Kasım Cumartesi günü demir alıp, Ordu'dan ayrılacak.
(Metin Akyürek/İHA)

Karadeniz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve...
15:43 ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ 1 ÖLÜ (3) (Aktüel)
15:39 Başkan Asya'dan Öğretmenler Günü mesajı
15:39 Büyükşehir'de bitmeyen tartışma
15:39 Mehmetçik engelli Serhat'ın hayalini gerçekleştirdi
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:46:00