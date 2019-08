Tchibo e-ticarette 10'uncu yaşını kutladı

E-ticaret devi Tchibo, bu yıl e-ticarette 10'uncu yaşını kutladı. 2009'dan bu yana internet mağazası ile müşterileriyle buluşan marka, yılda 40 milyonu aşan online ziyaretçisine 7/24 hizmet sunduğunu kaydetti. Türkiye 'ye 14 yıl önce özgün perakendecilik anlayışı ile müşterilerine hizmet vermeye başlayan Tchibo, 2009 yılında hayata geçirdiği online satış mağazası ile de 10'uncu yılını kutladı. 10'uncu yılında 40 milyonun üzerinde ziyaretçiye sahip ve her yıl artan satış hacmi ile dev bir internet mağazası olarak konumlanan tchibo.com.tr ziyaretçilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti."İnternet mağazamız sayesinde Türkiye'nin her yerinde mağazamız var"Tchibo'nun online mağazasının 10 yıllık başarısının altında, müşterilerin davranış ve ihtiyaçlarına göre sürekli gelişmesinin ve değişmesinin yattığını söyleyen Tchibo Genel Müdürü Tuba Yapıncak, web sitelerini 4 yıl önce yenileyerek yepyeni bir ara yüzle müşterilerinin karşısına çıktıklarını belirterek, "Dijitalleşme artık perakendecilikte de vazgeçilmez bir unsur. Yaptığımız pazar araştırmaları ve müşteri geribildirimleri sonucunda web sitemizi 2015 yılında yeniledik. Bu yenilenme hem ziyaretçi sayımızı hem de satışlarımızı artırırken, hızla gelişen e-ticarette de bize büyüme ve başarı getirdi. İnternet mağazamız 10 yaşında, Tchibo toplam satış cirosunda yaklaşık yüzde 28'lik bir paya sahip hale geldi. Bu payı her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz. Biz internet sitemiz sayesinde Türkiye'nin her yerinde mağazamız var diye düşünüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına operasyonel süreçlerimizde sürekli optimizasyonlar yaparak, hizmet kalitemizi en üst seviyeye taşımayı ve her yıl çift haneli büyümeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.Erkeklerin sepet tutarları kadınlarınkinden fazlaSitelerinin ziyaretçi profili hakkında çarpıcı veriler de paylaşan Yapıncak, internet mağazası satışlarının yaklaşık yüzde 40'ının, Tchibo'nın mağazası bulunmayan illerden geldiğini söyleyerek, "İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin ortalama yaş aralığı 33-44. Türkiye'nin hemen her yerinden sipariş alıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 67'sini kadınlar oluşturuyor. Enteresan bir bilgi olarak ise şunu söyleyebilirim; müşterilerimiz arasında yüzde 33'lük oranı oluşturan erkeklerin ortalama sepet tutarları kadınlarınkinden daha fazla" dedi. - İSTANBUL