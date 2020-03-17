TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini...
TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır.
17.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:54
TCMB: "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır."
Kaynak: AA
Etiketler : Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi
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