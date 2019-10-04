Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartlarıgevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

TCMB'nin bankaların 2019'un üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un döndüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmeler, taşıt ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği, konut kredileri için uyguladıkları standartları ise temelde aynı bıraktığının görüldüğü bildirildi.

Bu yılın dördüncü çeyreği için beklentilerin standartların işletmekredileri ve diğer bireysel kredilerde gevşetileceği, konut ve taşıt kredilerinde isetemelde aynı kalacağı yönünde olduğu belirtilen ankette, anket sonuçlarının kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğindeişletmelere verilen kredi taleplerinin yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaarttığı, artışın kısa vadeli krediler ile Türk lirası cinsinden açılan kredilerde daha belirginolduğunun görüldüğü kaydedildi.

Bireysel kredilerden, konut ve diğer bireysel kredi taleplerindeartış görülürken, taşıt kredisi talebinde azalış gözlendiği belirtilen ankette, şu değerlendirmelere yer verildi:

"2019 yılının dördüncüçeyreğine ilişkin beklentiler; yabancı para cinsinden açılan krediler haricindeki tümişletme kredi türleri ve tüm bireysel kredi türlerinde talepte artış olacağı yönündedir.Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğindeyurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının önemli ölçüde gevşediği görülmektedir. 2019yılı dördüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındagevşemenin devam edeceği yönündedir."

Kaynak: AA