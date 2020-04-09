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TÇMB: Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), yılın ilk üç ayında çimento ihracatının, miktar bazında yüzde 54, değer bazında yüzde 33 arttığını açıkladı.

09.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:52
TÇMB: Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), yılın ilk üç ayında çimento ihracatının, miktar bazında yüzde 54, değer bazında yüzde 33 arttığını açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Türk çimento sektörü, yaklaşık yüzde 30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, Mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor" dedi.

TÇMB açıklamasına göre, çimento sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla, 3.6 milyon tona çıktı.

Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 artışla 2.5 milyon tona yükseldi.

Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak yüzde 54 oranında artarken, ihracat geliri yüzde 33 artışla 276 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 57.1 artarak 3.8 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 51 artarak 4.2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.

TÇMB açıklamasında, "2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 2. çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörünün ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabilmesi için desteklenmesi bu süreçte her zaman olduğundan daha fazla önem teşkil ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TÇMB: Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı - Ekonomi

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