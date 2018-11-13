TÇMB, Çimentonun 8 Aylık Verilerini Açıkladı

2017 yılının ilk aylarında yaşanan zorlu kış şartlarının, bu yıl yaşanmaması sebebiyle yılın ilk 2 ayında satışlarda yüzde 31'lik büyüme yaşandı. Satışlar Mart ve Nisan aylarında aylık bazda yüzde 4 ve yüzde 8 artarak normal seyrine döndü. Ancak Mayıs ayından itibaren son 4 ayda Ramazan ayı ve Bayramların etkisiyle satışlar aylık bazda azaldı ve Ağustos ayı sonu itibariyle devre bazında da eksi olarak gerçekleşti.

TUİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, ihracatın (çimento+klinker) en çok arttığı ülke Senegal olurken; bu ülkeyi A.B.D. ve Haiti izledi. İhracat oranlarının yükseldiği diğer pazarlar arasında da Gine ve Gana yer aldı.