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TCMB'den reeskont ve avans işlemlerine yönelik tebliğ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı belirlendi.

21.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:32 TCMB'den reeskont ve avans işlemlerine yönelik tebliğ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı belirlendi.
TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edildiği bildirildi.
Belirlenen bu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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