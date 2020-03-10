TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
10.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 17 Mart vadeli ve 4 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB bugün, 17 Mart vadeli ve 4 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
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Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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