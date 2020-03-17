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TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

17.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:04
TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 24 Mart vadeli ve 25 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

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