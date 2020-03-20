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TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

20.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:06
TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mart vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 27 Mart vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 27 Mart, TCMB, Ekonomi

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