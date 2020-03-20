TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
20.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 27 Mart vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB bugün, 27 Mart vadeli ve 3 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 27 Mart, TCMB, Ekonomi