TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
23.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Mart vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 30 Mart vadeli ve 21 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB bugün, 30 Mart vadeli ve 21 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi