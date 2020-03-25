TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Nisan vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 Nisan vadeli ve 9 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB bugün, 1 Nisan vadeli ve 9 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Nisan, TCMB, Ekonomi