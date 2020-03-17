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TCMB, Disiplin Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:18
TCMB, Disiplin Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

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