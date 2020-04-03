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TCMB doğru yaptı, devlet risk almalı

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.

03.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 05:06
TCMB doğru yaptı, devlet risk almalı
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, ekonomiye giderek daha sert biçimde yansıyan koronavirüs salgınının etkilerini hafifletmek için alınan önlemleri değerlendirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Ekonomi, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TCMB doğru yaptı, devlet risk almalı - Ekonomi

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