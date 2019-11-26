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TCMB ile Katar MB swap anlaşmasında tutar 5 milyar dolara yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (MB) arasındaki swap (ikili para takası) anlaşmasındaki miktar 3 milyar dolardan, 5 milyar dolara yükseltildi.

26.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:42TCMB ile Katar MB swap anlaşmasında tutar 5 milyar dolara yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkez Bankası (MB) arasındaki swap (ikili para takası) anlaşmasındaki miktar 3 milyar dolardan, 5 milyar dolara yükseltildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Katar MB arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan swap anlaşmasının, 25 Kasım'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildiği belirtildi ve şöyle denildi:

"Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir."



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Katar, TCMB, Ekonomi

Kaynak: DHA

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