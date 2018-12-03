TÇMB Karayolu 4. Ulusal Kongresi ve Sergisi'nde Yer Aldı

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 700 kişinin katıldığı kongrede Beton Yol standı alanı ile yer alan TÇMB, katılımcılara tamamen yerli üretim olan beton yolların avantajları hakkında bilgilendirme yaptı.

TÇMB, Beton Yol standı ile katılımcıların yoğun ilgisini çekerken, "Karayolu Yaşam Döngüsü Analizleri" başlıklı panelde yer alan TED Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Can Baran Aktaş'ın sunumunda yolların yaşam döngüsü maliyet analizi yapılmasının önemi yurtdışından örneklerle vurgulandı.ABD'de bulunan MIT Üniversitesinde yapılan çalışmalarda, yolların yapımında sektörler arası rekabetin sektör içi rekabetten daha önemli olduğunun bulunduğu bilgisi verildi.Ayrıca, beton yolların sağlam ve uzun ömürlü olması sayesinde alternatiflerine göre ön plana çıktıkları ve mevcut yolların ilk yapım maliyetinden %80 fazla olması halinde bile Beton Yolların yaşam döngüsünde daha düşük maliyetli olduğunun üzerinde olduğu belirtildi.