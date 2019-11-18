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TCMB "Modernin Dili" sergisi açıldı

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sanat koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

18.11.2019 23:49 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:51
Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sanat koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan "Modernin Dili" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan, Amasya Valisi Osman Varol, serginin Amasya'da gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı TCMB yöneticilerine teşekkür etti.
Varol, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek,
"Yaptığımız etkinliklerin önemli parçalarından bir tanesi bugün burada gerçekleştirdiğimiz sergi faaliyeti. Merkez Bankamız bugün dünyada çok önemli sayılabilecek bir sanat koleksiyonuna sahip. bankamız bu koleksiyon ile ülkemizin kültür birikimine çok önemli katkıda bulunuyor. Hem de çeşitli vesilelerle bu eserleri ülkemizin farklı yerlerinde sanatseverlerle buluşturarak çok önemli bir işlev icra ediyor" diye konuştu.
Programa, Merkez Bankası Genel Müdürü Ferhat Çamlıca, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer yetkililer katıldı.
Sergide bulunan 36 sanatçıya ait 41 eseri inceleyen Vali Varol ile beraberindekiler, sergi küratörü Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'ndan bilgi aldılar.
TCMB sanat koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan sergi, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amasya, TCMB, Güncel

Kaynak: AA


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