Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi - Ekonomi

TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

19.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:10
TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı
duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak
üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Ekonomi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Ekonomi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Ekonomi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Ekonomi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ekonomi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Ekonomi
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Ekonomi
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Loading