Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek

Dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili açıklamaya yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , "Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, son günlerdeki döviz oynaklığa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İYİLEŞMENİN HIZLANARAK SÜRMESİ BEKLENİYOR"

"Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

KUR HAREKETLİLİĞİ: ÖNGÖRÜLMEYEN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

"Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir."

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI TAKİP EDİLİYOR"

"Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA