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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

27.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:08TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 20 milyar lira verdi.

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Mart vadeli repo ihalesi 7 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira ve 5 Mart vadeli repo ihalesi 11 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira ile sonuçlandı.
İhaleye 4 Mart vadelide 15 milyar 650 milyon liralık ve 5 Mart vadelide 24 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.
Repo ihalelerinde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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