Tcmb Repo İhaleleriyle Piyasaya Yaklaşık 27 Milyar Lira Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), iki repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi.
TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Mart vadeli repo ihalesi 16 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 8 Mart
vadeli repo ihalesi 9 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira ile sonuçlandı.
İhaleye 7 Mart vadelide 38 milyar 200 milyon liralık, 8 Mart vadelide 22 milyar liralık teklif geldi.
Repo ihalelerinde 7 Mart vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06 olurken, 8 Mart vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA