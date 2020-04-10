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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.

10.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:16
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.
İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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