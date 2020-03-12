TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 12 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
İhaleye 31 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 31 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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