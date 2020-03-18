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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

18.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

İhaleye 32 milyar 5 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

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