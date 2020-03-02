Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

39,5 MİLYARLIK TEKLİF GELDİ

İhaleye 39 milyar 550 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

REPO İHALESİ NEDİR?

Açık piyasa işlemlerinden biri olan bir hafta vadeli repo ihalesi, Merkez Bankası'nın bir hafta sonra geri satma taahhüdüyle bankalardan menkul satın alması şeklinde tanımlanıyor. Merkez Bankası, bu işlemle piyasaya likidite sağlarken; ihale açılmaması halinde fonlama maliyetlerini yükseltiyor; bu yöntemle Türk Lirası'nın maliyeti de artırılarak dövizdeki yükselişin önüne geçilmesi amaçlanıyor.