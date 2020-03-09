TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
09.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.
İhaleye 41 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 41 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Ekonomi
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Ekonomi
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Ekonomi
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Ekonomi
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Ekonomi
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Ekonomi
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi