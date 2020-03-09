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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

09.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:04
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 41 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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