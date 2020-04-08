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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

08.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 23 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 22 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhaleye 35 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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