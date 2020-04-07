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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Nisan ve 6 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 13 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

07.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:24
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Nisan ve 6 Temmuz vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 13 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhalelere 48 milyar 239 milyon liralık teklif geldi.

14 Nisan vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşirken, 6 Temmuz vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,51 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 24 milyar lira verdi - Ekonomi

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