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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:14
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 24 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira verdi.

İhaleye 39 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,22 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
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