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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 5 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 12 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 14 milyar lira verdi.

29.08.2019 12:08 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 27 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 ve 5 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 12 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 14 milyar lira verdi.

İhalelere 31 milyar liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu.

4 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 5 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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