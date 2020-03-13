TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 28 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
13.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 28 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
İhaleye 62 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
İhaleye 62 milyar 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Ekonomi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Ekonomi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Ekonomi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ekonomi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ekonomi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı