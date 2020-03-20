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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

20.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:02
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 14 milyar 855 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 27 Mart, TCMB, Ekonomi

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