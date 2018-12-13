Tcmb Sanat Koleksiyonu'ndan "Bakış" Sergisi

Bursa
'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerden oluşan "Bakış" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi Müze Galeri Alanı'nda 18 Aralık
'ta açılacak sergide 26 sanatçıya ait 29 eser izlenime sunulacak.
Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu'nun yaptığı sergi, "Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu", "Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi'nin Geç Kübizm ve Art Decosu", "Paris
Ekolü ve Türkiye'de Soyutun İnşası", "1968 Kuşağı Sanatçıları" ve "1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler" bölümlerinden oluşuyor.
Sergide, erken Cumhuriyet dönemine ait, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Paris'e giden sanatçıların Türkiye'de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağladıkları zamana ilişkin eserler ile 1980 sonrası sanatçıların farklı arayışlarını gösteren resimler yer alıyor.
TCMB Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen sergi 15 Ocak'a kadar görülebilecek.
TCMB,Bursa,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
13 Aralık 2018 Perşembe 15:51