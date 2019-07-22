TCMB ve ECB toplantıları piyasaların gündeminde

Bu gelişmelerin ışığında BIST100 endeksi günü %0.28 yükselişle 101,849 seviyesinden kapattı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye S400 konusunda yaptırım yapmayı düşünmüyorum şeklinde ifadede bulunduktan kısa bir süre sonra, ne yapabileceğimizi düşünüyoruz henüz kararımızı açıklamadık şeklindeki cevabı piyasalarda soru işareti yarattı. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve ticaret müzakereleri ile ilgili olarak ABD ile Çin'in gerçekleştirdiği ikinci telekonferansta da somut bir sonuca ulaşılamaması piyasaların takibindeki gelişmeler arasındaydı. Özellikle ABD-İran hattındaki gerilim, Trump'ın İran'a ait İnsansız Hava Aracı'nın düşürüldüğünü açıklamasıyla daha da yükseldi. Yeni haftada TCMB ve ECB' nin Para Politikası toplantıları takip edilecekken, ABD ikinci çeyrek GSYİH verisi de FED' in faiz indirimine dair sinyaller açısından önemli bir veri olarak karşımıza çıkacak. Türkiye'nin CDS primi ise 375 seviyelerinde bulunuyor. S400 savunma sistemlerinin sevkiyatının başlamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusu ve F35 özelindeki haber akışı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

USDTRY… Pozitif Haber Akışları, TL'ye Yön Arayışında Yukarı Yönlü Destek Olabilir… FED' in Temmuz ayı toplantısında 50 baz puan indirim beklentisi dolar endeksinde gerilemelere neden olurken; faiz indirimi beklentileri ve S400 konusunda ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, TL varlıklarda pozitif fiyatlamalara neden olan başlıca sebeplerdendi. Haftanın son işlem gününde TL karşısında satıcılı bir seyir izleyen kur; sonrasında gelen açıklamalar ile her ne kadar TL'deki yükselişi sınırlasa da gün içerisinde 5.64 seviyelerinde denge noktasını buldu. Yeni haftada TCMB ve ECB' nin para politikası kurulu toplantıları piyasaların odağında yer alacak. TCMB' den Temmuz ayı faiz indirimi medyan beklentisi 250 baz puan iken, önden yüklemeli bir faiz indirimi piyasalarda daha farklı fiyatlamalara neden olabilir. Sabah saatlerinde 5.66 seviyelerinde işlem gören Dolar TL kuru gelecek olumlu haber akışını pozitif fiyatlama eğilimini koruyor. TCMB brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta %2.10 artış ile 75,6 Milyar USD olurken, TCMB Temmuz ayı Beklenti Anketini açıkladı. Yılsonu TÜFE beklentisi %15.38 seviyesinden %15.01 seviyesine geriledi.

EURTRY… TL Varlıklarda Yeni Haber Akışları Takip Edilecek… Geçtiğimiz hafta boyunca yatay bir seyir izleyen kur gelen pozitif haber akışlarına bağlı olarak bir miktar gerilemişti. Yeni haftada TCMB ve ECB' nin faiz toplantıları kurdaki yön arayışında etkili olacak veri akışları olarak karşımıza çıkacak. Euro TL kuru haftanın ilk işlem gününde 6.36 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… FED' in Faiz İndirimi İhtimali Doları Zayıflatmaya Devam Ediyor… FED' den faiz indirimi beklentileri kuvvetlenirken, Avrupa'da ise siyasi gündem ön plana çıkıyor. İtalya'daki erken seçim açıklaması piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. İngiltere'de de bu hafta siyasi gündem oldukça yoğun olacak. Çarşamba günü İngiltere' de yeni başbakanın açıklanması öngörülüyor. Yoğun haber akışından ayrı olarak haftanın en merakla takip edilecek konusu ECB faiz kararı olacak. Bütün bu gelişmelerin ışığında parite haftanın ilk işlem gününde 1.1218 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… Altın FED Faiz Görünümü İle 6 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı… FED' in Temmuz ayı faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde taraflar arasında bazı konularda derin çatlaklar oluşması jeopolitik risklerle birleşince ons altın 6 yılın zirvesine ulaştı Cuma günü 1450 $ seviyelerini gören ons altın, gün içerisinde 1435 $ seviyelerine kadar geriledi. Haftanın ilk işlem gününün sabah saatlerinde ise 1428 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… Gram Altın'da Küresel Ticaret Savaşına Yönelik Haber Akışları Etkili Olmaya Devam Edecek… Ons altın fiyatındaki yükselişle birlikte gram altındaki volatilite devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 260 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT… Ticaret Gerilimine Bağlı Olarak Petrol Fiyatlarındaki Gerileme Devam Etti… Ticaret savaşına yönelik müzakerelerin bazı konularda tıkandığına ilişkin gelen haber akışları, ABD-İran arasındaki gerilime nazaran daha ağır bastı ve petrol 5 günlük düşüş trendini korudu. ABD'nin İran'a ait İnsansız Hava Aracını düşürdüğünü açıklaması, petrol fiyatlarındaki düşüşü bir süre engellese de İran tarafının düşürüldüğü iddia edilen İHA konusunda ABD'yi yalanlaması sonrasında Brent petrol 62 $ seviyelerine kadar geri çekildi. Brent Petrol yeni haftanın ilk işlem gününde 63$ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500… Endekste Şirket Bilançoları Piyasaların Takibinde… FED toplantısı öncesinde son kez konuşan eyalet Merkez Bankası başkanlarının faiz indirimine işaret etmeleri, SP500'de geçtiğimiz hafta yeni rekorların görülmesine destek olurken, ABD-Çin ticaret görüşmesinde somut adımların atılmaması ve İran ile yaşanan gerginlik yükselişi sınırladı. S&P 500 endeksi haftanın son işlem gününü %0.62 düşüşle 2,976 seviyesinden kapattı.