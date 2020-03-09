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TCMB, zorunlu karşılık düzenlemeleri ile neyi hedefliyor?

TCMB kredilerin sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek alanlara yönlendirmesi için hafta sonu bir zorunlu karşılık (ZK) düzenlemesine daha gitti.

09.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:00
TCMB, zorunlu karşılık düzenlemeleri ile neyi hedefliyor?
TCMB kredilerin sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek alanlara yönlendirmesi için hafta sonu bir zorunlu karşılık (ZK) düzenlemesine daha gitti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : TCMB, Ekonomi
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