Haberler » Güncel » TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret - Haber

TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret

11 Aralık Dünya Dağlar Günü dolayısı ile Ağrı'ya gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Ersan Başar, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

12.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:04TDF Başkanı Ersan Başar'dan Ağrı ASKF'ye ziyaret
11 Aralık Dünya Dağlar Günü dolayısı ile 'ya gelen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Ersan Başar, Ağrı Amatör Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ve Federasyon yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Federasyon yetkilileri ile görüşen Başar, Ağrı Dağı'nın 2020 Yılında tırmanışa açılması gerektiğini söyledi.

'TASKK Dağcılığa Önem Veren Bir Kuruluş'

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nunun Dağcılık Federasyonuna delege veren bir spor kuruluşu olduğunu söyleyen Başar " Konfederasyon, Dağcılık sporuna önem veriyor. Bu sebeple TASKK'ın fikirleri federasyonun politikaları için önemlidir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının, Dağcılık sporuna katkılarını arttırmak için çalışmalar yürütmek istiyoruz. " dedi.

'Ağrı Dağı Tırmanışa Açılmadır'

Aralık Uluslararası Dağ Gününü kutlamak için Ağrı'yı seçtiklerini söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof Dr. Ersan Başar; Ağrı Dağı'nın dünyada en önemli dağlar arasında yer alıyor. Ağrı Dağı'nın Ağrı ekonomisine, Türkiye ekonomisine kazandırılması çok önemli. Bizler federasyon olarak, ülkemizdeki ve yurt dışındaki dağcıların buraya gelmesini istiyoruz. Ancak Ağrı Dağı şu anda terör dolayısıyla tırmanışa kapalı. Tabi ülkemizin en yüksek dağ olması ve dünyadaki dağcıların hayatlarında en az bir kere de olsa Ağrı Dağı'na gelmek istediği her kes tarafından biliniyor. Birçok insan buraya gelebilmek için uygun zamanı bekliyor" dedi. - AĞRI

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Kuzey Kore'den ABD'ye BMGK'deki toplantıyla ilgili provokasyon suçlaması - Haber
17:02 Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı - Haber
17:02 Bursa'da sigaranın çevreye zararına "izmarit"ten heykelle dikkat çekildi - Haber
17:02 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu düzenlendi - Haber
16:57 Başkan Er'den 'Nobel Ödülü' açıklaması - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:03:53