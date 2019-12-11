TDF Başkanı Prof. Dr. Başar'dan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Türkiye Dağcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Sercan Erol ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Başkan Prof. Dr. Başar'e ve beraberindekilere teşekkür etti. Konukseverliğinden dolayı Tekin'e teşekkür eden Prof. Dr. Başar, dağcılığın önemini vurguladı. Yaklaşık bir saat süren ziyarette Tekin, daha sonra konuklarını yolcu etti.