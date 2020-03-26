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TDGF: "Gıda arzında yaşanması muhtemel sorunlara önlem alınmalı"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, gıda arzında yaşanması muhtemel sorunlara önlem alınması gerektiğini belirterek, "Çiftçiyi koruyacak, özendirecek ve cesaretlendirecek önlemlerin ivedilikle devreye sokulması gerek.

26.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:24
TDGF:
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, gıda arzında yaşanması muhtemel sorunlara önlem alınması gerektiğini belirterek, "Çiftçiyi koruyacak, özendirecek ve cesaretlendirecek önlemlerin ivedilikle devreye sokulması gerek. Ekonomik önlem paketlerine gıda sanayicileri dahil edilmeli." ifadelerini kullandı.
Kopuz, yaptığı yazılı açıklamayla, koronavirüs günlerinde gıda arzında sorun yaratacak noktalara dikkati çekerek, olası sıkıntılara karşı önlem alınması çağrısında bulundu.
Gıda sektörünün de sağlık sektörü gibi kapılarını kapatmayacak sektörlerin başında geldiğini aktaran Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"TGDF olarak, bu süreçte tüm üreticilerimizle birlikte topyekün hem alınan tedbirleri desteklemekte hem de toplumumuza kesintisiz gıda arz etmeye çabalamaktayız. Yaptığımız istişareler sonucu gıda arzında yaşanan ve ileriki günlerde yaşanması muhtemel çok büyük sorunlar belirledik. Gıda üretiminin en temel ayağı olan tarım kesimi üzerinde oluşan ya da oluşabilecek hasarlara karşı acil tedbir alınması gerekmektedir.
Zira tarım kesiminde ortaya çıkan iş gücü kayıpları, talep noktasında ortaya çıkacak dengesizlikler ve belirsizlikler birçok üründe rekolte dengesinin öngörülemeyecek şekilde bozulması riski taşımaktadır. Böylesi bozulma orta ve uzun vadede sadece üretim iç piyasa ihtiyacı değil ihracat pazarlarında da ciddi kayıplara neden olabilecektir."
Kopuz, tarım kesiminin her zamankinden daha önemli bir hal aldığını aktararak, çiftçiyi koruyacak, özendirecek ve cesaretlendirecek önlemlerin ivedilikle devreye sokulması gerektiğini kaydetti.
Gıda ve içecek sanayinin yapısı itibarıyla yüzde 98'i KOBİ'lerden oluşan bir sektör olduğunu aktaran Kopuz, şu ifadeleri kullandı:
"Hali hazırda alınan tedbirlerin satış ve tüketim noktalarına yönelik olduğunu, ana tedarikçi durumundaki gıda sanayicilerinin göz ardı edildiğini görmekteyiz. Oysa salgını önlemeye yönelik tedbirlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, satış ve tüketim noktalarındaki daralmanın etkisiyle işletmelerimizin tahsilat ve nakit akışı durma noktasına gelmiş, işletmelerimizin üzerinde ciddi bir finansal risk oluşturmuştur.
Ekonomik önlem paketlerine gıda sanayicileri dahil edilmeli, hatta gıda sanayicilerine yönelik çok daha kapsamlı düzenlemeler getirilmelidir."
Şemsi Kopuz, üretimin ve gıda arzının kesintisiz devamı için, lojistik-tedarik zincirinde yaşanan sorunların mercek altına alınmasının gerekli olduğunu belirterek, sorun oluşabilecek konularda adımların atılması beklentisi içinde olduklarını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Türkiye, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››TDGF: 'Gıda arzında yaşanması muhtemel sorunlara önlem alınmalı' - Ekonomi

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