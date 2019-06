TDP'den broşürlü uyarı

Kaynak: İHA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Bürosu ekipleri, Ramazan bayramı öncesi kentin işlek caddelerde broşür dağıtarak vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık, siber suçlar ve sahte para olaylarına karşı uyardı.TDP Büro ekipleri, Erzincan'da vatandaşların yoğun olduğu caddelerde suç olaylarına karşı uyarıcı el broşürü dağıttı. 4 ayrı broşürde telefonla dolandırıcılık, siber suçlar, hırsızlık ve sahte para olaylarına dikkat çekildi.Dağıtan broşürlerde şu uyarılar yer aldı:" Telefonla dolandırıcılık: Telefonla arayarak kendilerini polis, asker, vali, vali yardımcısı, valilik özel kalemi, kaymakam olarak tanıtan veya kamu yararına çalışan dernek ya da vakıftan olduğunu beyan edip, 'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler. Şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş, adınız terör örgütü soruşturmasında geçmiş, engelliler için tekerlekli sandalye alacağız, kanser hastaları için yardım topluyoruz" gibi bahaneler öne süren kişilere kesinlikle inanmayınız. Bu kişiler size, isim ve soy isminizi, T.C. kimlik numaranızı veya banka hesabınıza dair doğru bilgiler verseler dahi itibar etmeyiniz. Kart veya şifre bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Verecekleri herhangi bir hesaba kesinlikle para yatırmayınız. Hiçbir görevli sizden para veya şifre bilgisi istemez. Unutmayın, hiçbir görevli sizden para veya şifre bilgisi istemez. Korku ve heyecana kapılmadan, derhal görüşmeyi sonlandırıp 155 Polis İmdat Hattını arayarak olayı tüm detaylarıyla bildiriniz. Evinize veya iş yerinize gelerek polis olduğunu beyan eden kişilerden kesinlikle polis tanıtma kartını ibraz etmesini isteyiniz. Resmi veya sivil tüm kamu görevlileri, görev belgesi veya kurum kimliğini göstermek zorundadır.Gençlerimizi siber suçlardan koruyalım projesi: Sanal ortamda, adınız, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız gibi kişisel bilgilerinizi asla tanımadığınız kişilerle paylaşmayınız. Lisanslı yazılım ve güncen virüs programları kullanın. Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları açmadan siliniz. Şifrelerinizi oluştururken tahmini zor olacak şekilde oluşturmalı ve her yerde aynı şifreyi kullanmamalıyız. Zararlı içerikli (pornografi, kumar, crack) siteleri ziyaret etmeyiniz. Dosya paylaşım amaçlı (p2p)yazılımları bilgisayarınıza kurmayınız. Gerçek hayatta tanımadığınız insanlarla sanal ortamda da vakit geçirmeyin. Özel görüntülerinizi asla kimseyle paylaşmayız. Bilinçsiz olarak yaptığınız paylaşımlarınızın başkalarına zarar verebileceğini unutmayın. Kişilerin yüzüne söyleyemediklerinizi sanal ortamda da söylemeyiniz.Hırsızlık uyarısı: Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin il merkezinde özellikle evden hırsızlık olayları ile ilgili olarak yaptığı saha araştırmaları neticesinde; meydana gelen evden hırsızlık olaylarında şüphelilerinin özellikle apartman hayatının toplumsal ilişkilerimize getirmiş olduğu yabancılaşmadan faydalandıkları, apartman sakinlerinin, hatta kapı komşuların birbirini tanımadığı, bu nedenle şüpheli şahısların apartman sakiniymiş gibi binaların içerisinde rahatlıkla dolaşabildiği, kapıları kurcaladıkları apartman sakinlerinden biriyle karşılaştıklarında soğukkanlılıkla herhangi bir isim vererek örneğin "Ahmet beyin evi burası mıydı" apartman sakinlerinin birbirlerine olan yabancılıklarını kullandıkları, aynı aileye mensup birbirleri ile akraba olan şahısların oturdukları apartmanlarda ise apartman sakinlerinin "binada yabancı yok, on dakikaya döneceğim nasıl olsa" düşüncesi ile kapılarını kilitlemeden sadece kapıyı dışarıdan çekmek sureti ile bina içerisinde kısa aralıklı ziyaretler gerçekleştirdikleri, bu kısa zaman aralığında bile hırsızlık olaylarının gerçekleşebildiğini hesaba katmadıkları, bina ana kapılarının tamamen açık bırakıldığı veya dilencilik, pazarlamacılık gibi bahanelerle herhangi bir zili çalan şahıslara kapıların hemen açıldığı, bu şahısların hırsızlık amacıyla bina içerisine girme ihtimalinin göz ardı edildiği ilimizde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının tetkikinden anlaşılmıştır.Meydana gelen evden hırsızlık olaylarının olayın mağdurları üzerinde maddi, manevi kayıplara neden olduğu gibi psikolojik izler bıraktığı sınırlı imkanlarla elde ettikleri uzun yılların birikimlerinin bir anda yok olduğu, olayın meydana geldiği ikamet sakinlerinin eve girememe, ev değiştirme, evde yalnız kalamama, sürekli eve hırsız gireceği korkusu gibi birçok psikolojik sorun yaşadığı, aile apartmanlarında akrabaların olayı içlerinden birinin gerçekleştirdiği "bunu bilen biri yaptı" gibi birtakım düşüncelere kapılarak birbirlerini suçladıkları ve bu durumun akraba ilişkilerine zarar verdiği meydana gelen olayların sıklıkla karşılaşılan sonuçlarındandır.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin olayların çözümüne yönelik yaptığı araştırmalar esnasında çok basit hatalar nedeniyle olayların aydınlatılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Örneğin; Şüphelileri görmesine rağmen aranması tamamen ücretsiz olan 155 hattını kontörüm yoktu arayamadım diyen vatandaşlarımızın olduğu görülmüştür.Unutmayalım; 155 Polis İmdat Hattını 7 gün 24 saat süreyle kontörünüz olsa da olmasa da, hattınız çekse de çekmese de ücretsiz olarak arayabilirsiniz. Karşılaşılan başka bir örnekte ise; şüpheli şahısları gördüm ancak eşimi aradım. Unutmayalım; bulunduğunuz yere iki dakika mesafede mutlaka bir ekibimiz bulunmaktadır, aradığınız kişinin bulunduğunuz yere gelmesi dakikalar hatta saatler alabilir aradaki bu zaman farkı şüphelilerin sizin, akrabalarınızın, komşularınızın yıllarını alan birikimleri ile kaçıp gitmesine neden olmaktadır. Dilenci görünümlü bayan şahısları görerek bu şahısların çelik kapıları açamayacağını düşünen vatandaşlarımızın bulunduğu araştırma sürecinde tespit edilen bir başka gerçektir. Ancak ikametlerden çelik kapı açmak suretiyle hırsızlık yapan şahısların büyük çoğunluğunu bayan olduğu iki bayanın saniyeler içerisinde çantalarında taşıdıkları basit aparatlarla çelik kapıları açabildikleri tespit edilmiştir.Meydana gelen Oto hırsızlığı olayları incelendiğinde Araç sahipleri araçlarını park edip ayrılırken araç içerisinde çanta, cüzdan, cep telefonu vs. eşya bıraktıkları, araçlarından kısa süreli ayrılışlarda kapılarını ve camlarını kapatmadan ayrıldıkları, araçlarını karanlık ve ıssız yerlere park ettikleri, araçlarında alarm bulundurmadıkları anlaşılmıştır. Bu hususlara vatandaşların dikkat ve özen göstermesi oto hırsızlığı olaylarını önleyici tedbirler olacaktır. Çevrenizde gördüğünüz şüpheli şahıs ve araçlarla ilgili olarak 7 gün 24 saat 155 polis imdat hattını ücretsiz olarak arayarak bilgi verebilir, sizin ve sevdiklerinizin zarar görmesini engelleyebilirsiniz.Sahte para uyarısı: Sahte Türk Lirası nasıl anlaşılır? 1- Emniyet Şeridi: Tüm banknotlarda kağıda gömülü olarak yer alır. Banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzden de kesintisiz bir hat şeklinde görülür. Şerit üzerinde yer alan kupür değeri ve TL harfleri de okunur. 2- Fligran: Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren sayıdan oluşur. Banknot ışığa tutulduğunda her iki yüzünden de görülür. 3- Holografik Şerit Folyo: Banknotların ön yüzünde bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler yer alır. Banknot hareket ettirildiğinde parlak ve renki yansımalar verir. Farklı açılardan bakıldığında, Ay-Yıldız motifinin altındaki dikdörtgen şekil içindeki TL harfleri kupür değerine dönüşür. 4- Görme Engellilere Yönelik Özellikler: Tüm banknotlarda aynı bölgede olmak kaydıyla, banknotların ön yüzünde, sol üst kenarda Braille alfabesinden yararlanılarak oluşturulan noktalar, dokunulduğunda hissedilir şekilde yerleştirilmiştir. 5 TL'den 200 TL'ye doğru sırayla, 1'den 6'ya kadar rakamlar Braille Alfabesi ile yazılı olarak yer alır. 5- Kabartma Baskı: Atatürk portresinin ve üstte yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" ibaresinin yanı sıra orta bölümde kupür değerini gösteren sayılar ve yazılarda kabartma baskı bulunur. 6- Gizli Görüntü: Portrenin sağ alt tarafında, yedigen şeklinde içinde, banknota yatay konumda göz hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren gizli görüntü bulunur. TL banknotlar yatay olarak tutulduğunda bu özelliği ekrandaki gibi net şekilde görülür. 7- Bütünleşik Görüntü: Banknotlar, ışığa tutulduğunda sol üst kenarda yer alan şekiller arka yüzdeki şekillerle birleşerek kupür değerini oluşturur. 8- Renk Değiştiren Şerit: Banknotların arka yüzünde, üzerinde kupür değerini gösteren "sayı" ve "TL" harfleri bulunan renk değiştiren şerit, banknot hareket ettirildikçe yan şeffaf sarı renkli yansıma verir. Banknotlarda mikro yazılar yer alırken, banknotların ön yüzünde, Ay-Yıldız motifinin içinde, kupür değerini gösteren "sayılar" ve "TL" harfleri mikro yazılı olarak yer alır. 9- Mor Ötesi (UV) Özellikleri: 5 farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özellikleri, özellikle para ile doğrudan ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşırken, normal kağıttan farklı olarak banknot kağıdında UV ışık altında parlama bulunur. UV ışık altında mavi ve kırmızı renkte parlayan kılcal lifler yer alır. Emniyet şeridi UV ışık altında, 5 ve 10 TL'de mavi, 20 ve 50 TL'de kırmızı, 100 ve 200 TL'de ise sarı renkte parlama verir. Ön yüzde Atatürk portresi alanında, kupüer değerini gösteren "sayı" ve "TL" harfleri belirerek UV ışık altında kırmızı renkte parlama verir. Aynı özellikler tüm banknotlar üzerinde bir arada görülür. Yine UV ışık altında arka yüzde, kırmızı renkteki seri ve sıra numarası "canlı" ve "parlak kırmızı" yansıma vermekte, siyah renkli seri ve sıra numarası ise "sarımsı-yeşil" renge dönüşür. 10- Mikro Yazı: Banknotların ön yüzünde Ay-Yıldız motifinin içindeki "5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 200 TL" ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki dikdörtgen şeklinin alt ve üst kenarında "TCMB" ibaresi mikro yazılı olarak yer alır."Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu ekipleri bayram öncesi, hafta sonları dahil üç gün boyunca bu broşürleri dağıtacaklar. 3 gün boyunca yaklaşık 5 bin civarında el broşürü dağıtılacak. - ERZİNCAN