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TDP ekipleri vatandaşları asayiş konularında bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri vatandaşları, asayiş konusunda bilgilendirdi.

28.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:02TDP ekipleri vatandaşları asayiş konularında bilgilendirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri vatandaşları, asayiş konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İldem bölgesinde bulunan Genç KAYMEK tesislerinde düzenlenen programda, TDP ekiplerince vatandaşlara, güvenlik ve asayiş konularında bilgi verildi.
İl Emniyet Müdür yardımcısı Zafer Coşkun'un katılımıyla gerçekleştirilen programa, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve 130 vatandaş katıldı.
Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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