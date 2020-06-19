TDP ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı

Gaziantep'te, Toplum Destekli Polislik ekipleri şehrin dört bir tarafında maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

TDP ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı
19.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:39
Gaziantep'te, Toplum Destekli Polislik ekipleri şehrin dört bir tarafında maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar bir video klip haline getirerek yayınlandı.

Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları son günlerde artış gösteren Gaziantep'te polis ekipleri vatandaşlara yönelik uyarıcı ve bilgilendirici faaliyetler yapılıyor. Bu kapsamda, kentin pek çok noktasında harekete geçen Toplum Destekli Polislik ekipleri, normalleşme sürecinin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde atlatılabilmesi amacıyla semt pazarlarında, çarşılarda, yoğun ve kalabalık caddelerde, alışveriş noktalarında, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde vatandaşları uyardı. Ekiplerin yaptığı çalışmaları bir video klip haline getirerek yayınlandı.

Vatandaşlara maske ve sosyal mesafenin önemini hatırlatan ekipler, esnaflara da maske ve eldiven ile çalışması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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