TDP ekiplerinden öğrencilere hediye sürprizi

Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri (TDP), yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere onlara çeşitli hediyeler verdi.Alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin evlerinden uzak eğitim sistemine geçmesiyle beraber harekete geçen TDP ekipleri, "Güven Kapımızda" projesi kapsamında ilk günden itibaren öğrencileri yalnız bırakmadı.Öğrencileri evinde ziyaret eden ve onlarla çeşitli oyunlar oynayan ekipler, evden çıkmamaları konusunda onları uyardı.Öğrenci ve velilerine çeşitli hediyeler veren TDP ekipleri, onların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA