TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret

Bilecik'te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.

TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret
09.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:53
Bilecik'te polis ekipleri özel çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara sürpriz hediyeler verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü görevlilerince Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan özel çocuklara sürpriz ziyaretler yapmaya başladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerini karşısında gören özel çocuklar ve ailesi çok mutlu oldu. Ekipler çocuklara çeşitli hediyeler verirken, bir çocuk evinin balkonundan kağıda yazdığı "Polisi seviyorum" yazısını göstererek, sevgisini gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››TDP Şube Müdürlüğünden özel çocuklara ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Hizan'da KHGB'ye üye seçimi - Haber 18:55: Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber 18:55: Kocaeli'de vektörle mücadele çalışmaları - Haber 18:55: Bursa'da şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı - Haber 18:54: Bursa'da 1 kişinin öldüğü park kavgası kamerada - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler