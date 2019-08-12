TDV, 8 bin 400 hisse kurbanı Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında yapılan bağışlarla kesilen 8 bin 400 hisse kurbanın etini Batı Afrika ülkesi Moritanya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Moritanya'nın Kurban Bayramı'nın ilk gününde

Başkent Novakşot'ta bayram namazının ardından Türkiye'deki hayırseverlerin vekaletini verdiği kurbanlıkların kesimi yapıldı. Novakşot'ta sabahın erken saatlerinde camiler, çocuklar ve kadınların da katılımıyla doldu. Ardından halk bayramlaşma ve kurban kesimi için evlerine geçti.

Moritanya'daki Türkler ise sabahın erken saatinde Novakşot'taki Din Hizmetleri Müşavirliği'nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Ardından Türkiye Maarif Vakfı'nın verdiği kahvaltıya katılan davetliler, sonrasında ise kurbanlarını kesmek için başkentteki Marmat Hayvan Pazarı'na geldi.Pazarda bulunan mezbahanelerde, kurbanlıkları tek tek kestiren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, ardından parçalanıp, paketlenen hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Eski Moritanya Din Hizmetleri Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında kurban ve faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

TDV olarak dünyanın 150'ye yakın ülkesinde kurban kestiklerini, hayırseverlerin desteği ve güveni ile de her sene Moritanya'da kestikleri kurban sayısını arttırdıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün Moritanya'da bayramın birinci günü. TDV olarak hedefimiz 500 bin hisse kurban kesmek. Bu yıl Moritanya ve dünya adına TDV'nin kestiği kurban sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Moritanya da 4 ekip iç bölgelerde olmak üzere toplam 13 bölgede, 8 bin 400 hisse kurban keseceğiz. Türkiye'den vekalet veren hissedarların adına kurbanlarımızı tek tek, isimlerini okuyarak kesiyoruz. Allah nasip ederse hayırseverlerin ve hissedarların emanetleri, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız. TDV dışında Moritanya'da Kızılayımız, resmi ve gayri resmi toplum örgütleri de kurban kesiyor."

Kaynak: AA