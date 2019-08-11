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TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim dağıttı.

11.08.2019 17:05
TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde bayram namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesimi öncesinde Fildişi'nin Abidjan şehrinde TDV Gönüllüleri, halk ile birlikte bayram namazını kıldı. Daha sonrasında, organizasyonun gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'nde bulunan Payitaht Abdulhamid dizisinin "Tahsin Paşa"sı Aktör Bahadır Yenişehirlioğlu diğer gönüllüler ile birlikte halka Kur'an-ı Kerim dağıttı.
(Yunus Emre Kartal - Mustafa Apaydın/İHA)
TDV, Abidjan'da bayram namazı sonrası Kur'an-ı Kerim dağıttı

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Kaynak: İHA

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